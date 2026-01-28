Scienza scoperte le dinamiche cerebrali legate alle spese folli

L’uomo tende a dare più valore a ciò in cui ha investito tempo, soldi o energia, anche se tutto ciò è molto soggettivo. Una nuova ricerca ha scoperto come il cervello reagisce quando le persone fanno spese considerate “folli”. Le scoperte potrebbero aiutare a capire meglio perché spesso ci lasciamo trascinare dal desiderio di acquistare, anche senza una reale necessità.

L’essere umano e’ progettato per attribuire valore a qualcosa in cui ha investito impegno, tempo, risorse o denaro, anche se si tratta di parametri estremamente soggettivi. A esplorare questa curiosa dinamica uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati della Stanford Medicine. Il team, guidato da Neir Eshel, ha progettato una serie di esperimenti per comprendere il desiderio in relazione al gradimento. “Spesso – afferma Eshel – prendiamo decisioni sbagliate in base a cio’ in cui abbiamo investivo, anche se la probabilita’ di trarne effettivamente un vantaggio oggettivo e’ quasi nulla.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su dinamiche cerebrali Le lezioni universitarie e le scoperte di scienza spiegati ai ragazzi: c'è il terzo appuntamento Scilla accusata di aver ucciso il padre per le spese folli, il giudice dispone la perizia psichiatrica Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su dinamiche cerebrali Argomenti discussi: Festival ScienzaInScena: Esplora l’Incontro tra Arte e Scienza a Milano. L'IA ridisegna le città modificando mobilità, struttura e dinamicheI ‘ consigli ’ delle app come Google Maps, Trip Advisor, Yelp o TheFork ridefiniscono luoghi e interazioni sociali con il risultato che l' intelligenza artificiale ridisegna le città modificandone ... ansa.it Oltre il confine dell’incurabile: Nature’s 10, i dieci che hanno cambiato la scienza nel 2025Il 2025 si sta chiudendo, e lo fa anche e soprattutto dal punto di vista delle scoperte scientifiche che hanno riguardato alcune tra le più feroci malattie genetiche. Non si tratta solo di freddi dati ... iodonna.it XIV Festival Demerodiano della Scienza Una giornata fatta di esperimenti, curiosità, domande, scoperte. Laboratori, STEM, didattica attiva: qui i ragazzi imparano facendo, esplorando, sbagliando e riprovando. Grazie alle tante famiglie che hanno visitat - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.