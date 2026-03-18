Pesce crudo e rischi per la salute | dall' epatite all' anisakis ecco cosa sapere

Un neuroscienziato è stato ricoverato allo Spallanzani dopo aver mangiato sushi, sollevando il tema dei rischi legati al consumo di pesce crudo. Si tratta di un episodio che ha riacceso l’attenzione sui pericoli legati all’epatite e all’infestazione da anisakis, due problemi di salute associati a questo tipo di alimentazione. Le autorità sanitarie ricordano l’importanza di conoscere i rischi e adottare precauzioni.

Il caso di Matteo Ascenzi, neuroscienziato trentenne ricoverato allo Spallanzani di Roma dopo una cena a base di sushi, riaccende l'attenzione sui rischi legati al consumo di pesce crudo. Gli esperti confermano che il pesce costituisce un alimento di elevato valore nutrizionale; grazie al significativo apporto di omega 3, aiuta infatti a promuovere la salute di cuore, vista e vasi sanguigni. A patto però di rispettare rigorosamente le condizioni igieniche lungo tutta la filiera, dalla provenienza delle materie prime fino alla manipolazione in cucina. L'abbattimento termico è una misura necessaria contro i parassiti, ma non sufficiente per escludere ogni possibile pericolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pesce crudo e rischi per la salute: dall'epatite all'anisakis, ecco cosa sapere Articoli correlati Pesce crudo e rischio epatite, l’immunologo: “Ecco quando può accadere”(Adnkronos) – Il caso del trentenne neuroscienziato Matteo Ascenzi ricoverato all’Inmi Spallanzani di Roma con epatite dopo una cena a base di sushi... Come fa il sushi a costare così poco? Segreti del mercato del pesce crudo (e rischi per la salute)Poche decine di euro per cibo di qualità in quantità: almeno così ci viene presentato. Contenuti e approfondimenti su Pesce crudo Temi più discussi: Hiv, ragni violino, avvelenamento da sushi e graffi di gatto: crescono i casi negli ospedali di Cagliari; Latte crudo, rischi e benefici: cosa c’è davvero da sapere; Tutti i guai del Cencione Sale il malcontento in città | Bastione nel degrado. Come fa il sushi a costare così poco? Segreti del boom del pesce crudo (e rischi per la salute)Poche decine di euro per cibo di qualità in quantità: almeno così ci viene presentato. Come fanno i locali a guadagnare e quanto pesce mangiamo veramente. Cosa suggerisce il medico veterinario Valenti ... today.it Pesce, quali tipi si possono mangiare crudi e quali è meglio evitareIl pesce crudo, in Italia, non è certo una novità dell’ultima ora. Se da un lato il sushi e il sashimi hanno fatto un po’ da apripista nei ristoranti, dall’altro esiste da sempre una tradizione tutta ... dilei.it Un antipasto creativo che trasforma la sfoglia croccante in una base per il pesce crudo. Il branzino marinato si sposa con la freschezza del pomodoro per un contrasto unico. - facebook.com facebook