Altri 8 casi di Epatite A all'ospedale Cotugno di Napoli | sono 54 le persone ricoverate
Altre 8 persone, positive all'Epatite A, sono state ricoverate nel nosocomio napoletano. "Al momento non sussiste alcuna criticità assistenziale" fanno sapere dal Cotugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Epatite A, al Cotugno di Napoli sono 54 i ricoveratiTempo di lettura: < 1 minutoAl pronto soccorso dell’ospedale Cotugno sono 8 i nuovi casi di epatite A registrati alle 13.
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Epatite A a Napoli: 8 nuovi casi al Cotugno, in tutto 54 pazienti ricoveratiAl Cotugno di Napoli registrati 8 nuovi casi di epatite A. L'ospedale monitora la situazione con 54 pazienti ricoverati. lavocedivenezia.it
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Epatite A, al Cotugno di Napoli sono 54 i ricoverati. Uno in più di ieri, "nessuno è in condizioni di criticità" #ANSA x.com