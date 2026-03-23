Epatite A i controlli sulla filiera e l’allarme sui molluschi crudi

Sorveglianza epidemiologica, gestione tempestiva di casi e contatti, più controlli sulla filiera e potenziamento dell’offerta vaccinale: di fronte al recente incremento dei casi di epatite A, la Regione Campania corre ai ripari. “Le istituzioni stanno lavorando bene, mettendo in campo tutte le misure di sanità pubblica necessarie al contenimento delle infezioni”, certifica a LaSalute di LaPresse Giovanni Rezza, professore di Igiene all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. ‘ Concentratori di batteri’ . Sono ormai più di 150 i casi registrati in Campania dall’inizio del 2026. Nel weekend a Napoli i ricoverati all’ospedale Cotugno – presidio infettivologico di risentimento – sono passati da 50 a 53. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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