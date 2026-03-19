epatite a campania rafforza controlli su molluschi

La Regione Campania ha deciso di aumentare i controlli sulla produzione e distribuzione di molluschi bivalvi, in risposta all'incremento dei casi di epatite A segnalati quest’anno. Le autorità regionali hanno intensificato le verifiche lungo tutta la filiera, dalla pesca alla vendita, per garantire la sicurezza alimentare e prevenire ulteriori contagi. Le nuove misure sono state annunciate oggi a Napoli.

NAPOLI 19 MARZO 2026 – La Regione Campania rafforza i controlli lungo la filiera dei molluschi bivalvi e intensifica le misure di prevenzione contro l’epatite A, alla luce dell’aumento dei casi registrati dall’inizio dell’anno. Secondo i dati aggiornati al 18 marzo 2026, i casi complessivi sono 133. Un incremento che ha spinto le autorità sanitarie a potenziare le attività di sorveglianza epidemiologica, sicurezza alimentare e informazione ai cittadini. Le operazioni coinvolgono i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, l’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione. Cos’è l’epatite A e come si trasmette. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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