L’Italia si impegna a collaborare con le autorità svizzere nella gestione dell’emergenza causata dall’incendio in Svizzera. Il ministro Tajani ha annunciato l’attivazione di una task force con l’obiettivo di offrire supporto e coordinare gli interventi necessari. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con attenzione alle conseguenze ambientali e alla sicurezza delle popolazioni coinvolte.

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Seguiamo con grande apprensione la drammatica vicenda dell'incendio in Svizzera. Siamo operativi fin dalle prime ore con l'Unità di crisi della Farnesina, l'ambasciata a Berna e il Consolato di Ginevra. Il nostro ambasciatore è in arrivo sul posto e abbiamo attivato una task force per fornire assistenza e informazioni ai familiari e per verificare l'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani, anche se al momento non ci sono conferme". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite su SkyTg24. "L'identificazione delle vittime sarà particolarmente complessa e richiederà tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Svizzera: Tajani, 'piena collaborazione con Berna, attivata task force'

Leggi anche: Gualdo Cattaneo, attivata la task-force ricerca persone dopo il mancato rientro a casa di un anziano

Leggi anche: Sicurezza idrogeologica, la task force

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mps: Tajani, piena fiducia FI a Giorgetti, mi auguro no giustizia a orologeria - "Intanto io voglio dire che ho la massima fiducia nel ministro Giorgetti, che si e' sempre ... borsaitaliana.it

Tajani, 'maggioranza solida, massima collaborazione interna' - "La maggioranza è solida, il governo lavora con la massima collaborazione interna": lo ha detto a radio RTL102. quotidiano.net

Tajani rilancia l’impegno sull’export: "Obiettivo 700 miliardi entro il 2027" - Più che mezzo vuoto, il simbolico bicchiere che il vicepremier Antonio Tajani invita a guardare è "per tre quarti pieno". msn.com

++ Strage di Crans-Montana, l’ambasciatore italiano sul posto. La procuratrice svizzera: «Escludiamo l’attentato terroristico» ++ #Mondo - facebook.com facebook