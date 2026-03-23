Bologna, 23 marzo 2026 – No nettamente avanti in Emilia Romagna quando lo scrutinio reale è al 43%: il No è al 56% mentre il Sì è appena sotto al 44 % (43,9%). Questo è un primo (non definitivo) risultato per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia quando le sezioni scrutinate sono 1.936 su 4.525. Marche, risultati del referendum sulla giustizia: No al 54%, Sì al 46% a due terzi delle sezioni. Diretta Scopri i risultati Comune per Comune, cliccando nella mappa interattiva qui sotto. Bignami: “Il voto degli italiani all’estero? Non cambierà il risultato”. Galeazzo Bignami, bolognese e vice ministro ai Trasporti storicamente molto vicino a Giorgia Meloni,fa buon viso a cattivo gioco: “La riforma della giustizia era nel nostro programma elettorale, era nostro dovere proporla agli italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emilia Romagna, risultati in diretta del Referendum: il No vince con quasi 10 punti di distacco con il 56% delle sezioni scrutinate. Cerca il tuo comune

Articoli correlati

Emilia Romagna, risultati in diretta del Referendum: No al 56% a poco meno della metà delle sezioni scrutinate. Cerca il tuo ComuneBologna, 23 marzo 2026 – No nettamente avanti in Emilia Romagna quando lo scrutinio reale è al 43%: il No è al 56% mentre il Sì è appena sotto al 44%...

Referendum, risultati in Emilia-Romagna. Cerca il tuo comune, lo spoglio in direttaBologna, 23 marzo 2026 – Iniziato anche in Emilia-Romagna lo spoglio delle schede per il referendum costituzionale sulla giustizia, ieri e oggi sono...

Altri aggiornamenti su Emilia Romagna

Temi più discussi: Affluenza definitiva al referendum, l’Emilia-Romagna al 66,7%: quasi 8 punti sopra la media nazionale; Screening dell’infezione da virus dell’epatite C (HCV). Risultati raggiunti e prospettive future; Risultati Emilia-Romagna, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti | Corriere.it; Pesistica, il Cus Ferrara è secondo in Emilia Romagna: i risultati degli Assoluti.

Referendum, risultati in Emilia-Romagna. Cerca il tuo comune, lo spoglio in direttaAl via lo scrutino nelle nove province della regione: la mappa interattiva con i risultati in tempo reale di tutti i comuni. In regione l’affluenza più alta d’Italia. Si decidono le sorti della riform ... ilrestodelcarlino.it

Bologna, lo spoglio e i risultati del referendum in diretta: in Emilia-Romagna affluenza più alta d'ItaliaIl referendum sulla giustizia: seggi aperti fino alle 15 e in seguito lo spoglio e i risultati: Bologna e l'Emilia-Romagna in vetta alla partecipazione ... corrieredibologna.corriere.it

Con 21.477 sezioni già scrutinate su 61.533 il No è avanti al 54,43%. Il sì, al momento, si ferma al 45,57%. Per Youtrend il No ha vinto. L’Emilia-Romagna si conferma la regione dove si è votato di più al referendum: la partecipazione è stata del 66,7%, quasi o facebook

DECISION DESK YOUTREND - RISULTATI LOCALI Il No vince in Emilia-Romagna, in Toscana, in Campania e in Liguria. #MaratonaYoutrend x.com