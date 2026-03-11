Elezioni Quartieri Costa sarà candidato al I con il centrodestra

Dopo la presentazione delle quindici liste, alcune incomplete, e dei candidati principali, si registrano i primi spostamenti ufficiali nelle elezioni dei Quartieri. In particolare, Costa sarà candidato al primo quartiere con il sostegno del centrodestra. Le candidature e le liste sono ora al centro dell’attenzione, mentre le operazioni di campagna elettorale sono in pieno svolgimento.

Dopo la presentazione delle quindici liste (alcune non complete) e dei candidati primi scossoni ufficiali in Sud chiama Nord. Il presidente del I Quartiere Alessandro Costa non designato da Sca al vertice dell'ente municipale alle prossime elezioni (gli è stato preferito l'ex presidente Vincenzo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Elezioni provinciali, schiarita nel centrodestra: sarà Luca Paolorossi il candidato alla presidenzaI rappresentanti provinciali dei partiti di coalizione, al termine di un confronto serio e costruttivo, hanno individuato nel sindaco di Filottrano... Elezioni, in attesa del candidato sindaco Fratelli d'Italia assicura: "Centrodestra sarà unito"La nota degli esponenti cittadini e provinciali del partito in attesa che esca il nome designato a concorrere con Federico Basile Il nome non c'è... Una raccolta di contenuti su Elezioni Quartieri Temi più discussi: Il Quartiere del Ponte lo vuole la Lega ma il gruppo Genovese dice no sul nome, verso le elezioni 2026; Basile tra continuità e strategia: le 15 liste riflettono un’ampia rete di alleanze, Scurria punta su ascolto e quartieri; Amministrative, la sfida delle liste di De Luca: i nomi che mettono in difficoltà il centrodestra. Elezioni per i quartieri. Un voto a portata di clicCome si voterà online? Lunedì dalle 20:30 alle 22 nella sala del consiglio comunale si terrà un incontro pubblico relativo alle prossime elezioni dei consigli di quartiere e alla presentazione del ... ilrestodelcarlino.it Elezioni dei consigli di quartiere. Il trionfo dell’astensionismo. Oggi lo scrutinio delle schedeAffluenza di poco superiore al 10 per cento: i votanti online più del doppio di quelli in presenza. La partecipazione più alta a Borello (oltre il 22%), quella più bassa al Rubicone e Centro urbano. ilrestodelcarlino.it Per La France Insoumise (LFI), le elezioni hanno permesso a Jean-Luc Mélenchon di visitare la Francia e testare la mobilitazione nei quartieri popolari. x.com Elezioni Comunali Messina, Scurria in tour nei quartieri: "confronto con la città reale" - facebook.com facebook