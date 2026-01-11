Elezioni provinciali 2026 | il Pd si conferma primo partito attesa nel centrodestra I dati di Salerno

Sono iniziati gli spogli dei voti delle elezioni provinciali 2026 a Salerno. Secondo i dati preliminari, il Partito Democratico si conferma primo partito, con Giovanni Guzzo come candidato più votato. Attesa ancora la conclusione delle operazioni di scrutinio e i risultati definitivi, mentre nel centrodestra si monitorano le eventuali novità. La situazione resta sotto osservazione mentre si delineano i primi orientamenti di voto nella provincia.

E' iniziato, dopo le 20, lo spoglio delle elezioni provinciali. Dai primi dati ufficiali ma non ancora definitivi, il Pd si conferma primo partito con il vice presidente uscente della Provincia Giovanni Guzzo che risulta il più votato, seguito dal sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara.

