Marsilio sulla vittoria di Masci alle elezioni comunali | Risultato eclatante frutto del buon governo cittadino

Il presidente della Regione Abruzzo esprime soddisfazione per la vittoria di Carlo Masci alle elezioni comunali parziali dell’8 e 9 marzo. La consultazione si è svolta in 23 sezioni, dopo che il consiglio di Stato aveva annullato le precedenti elezioni del 2024. Marsilio ha definito il risultato eclatante e attribuisce il successo al buon governo cittadino.

Il presidente della Regione Marco Marsilio commenta la vittoria alle elezioni comunali, dopo il voto in 23 sezioni, ottenuta da Carlo Masci “I cittadini di Pescara hanno confermato in maniera chiara e inequivocabile la fiducia nel sindaco Carlo Masci. Questo risultato, eclatante e netto, certifica il consenso dei pescaresi e dimostra che il lavoro svolto in questi anni è stato apprezzato e riconosciuto come eccellente. È un segnale di continuità e di sostegno concreto a un’amministrazione che, grazie anche al supporto della Regione, ha saputo dare risposte e realizzare progetti concreti, restituendo decoro e vitalità a diversi quartieri della città. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

