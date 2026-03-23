Le elezioni municipali francesi del 2026 hanno prodotto un quadro frammentato dove nessun partito ha ottenuto una vittoria totale, ma tutti rivendicano successi parziali. Mentre il Partito Socialista mantiene Parigi sotto la guida di Emmanuel Grégoire, il Rassemblement National espande la sua influenza nelle città medie e piccole della Francia interna. La coalizione di sinistra unita ha subito battute significative in diverse metropoli chiave. I risultati delle tornate elettorali offrono una finestra anticipata sulle dinamiche che definiranno la corsa alla presidenza l’anno prossimo, con Emmanuel Macron che lascia l’Eliseo. I dati indicano che la politica francese sta vivendo un momento di profonda trasformazione strutturale, dove le alleanze tradizionali si stanno rompendo o ridefinendo radicalmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni Francia: Grégoire a Parigi, Ciotti a Nizza

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