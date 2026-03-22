Elezioni in Francia Parigi resta a sinistra Emmanuel Grégoire è il nuovo sindaco | La città rimarrà progressista mai all’estrema destra

Se la politica italiana è tutta concentrata sull’ esito del Referendum costituzionale, la Francia in queste stesse ore è stata protagonista di un importante appuntamento elettorale, il secondo turno delle elezioni municipali che ha visto andare al voto 1600 comuni. Secondo gli exit poll, Emmanuel Grégoire, candidato socialista a Parigi, ha vinto il ballottaggio contro Rachida Dati con il 53,1% dei voti contro il 38,1% della sfidante dei Républicains alleata con i macroniani. Il successore di Anne Hidalgo si è imposto con un margine netto. «Parigi ha deciso di rimanere fedele alla sua storia», ha dichiarato Grégoire, sottolineando come il successo della sua lista unita di sinistra, senza La France Insoumise, rappresenti «una promessa impegnativa» e «la vittoria di una certa idea di Parigi. 🔗 Leggi su Open.online

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Tutto quello che riguarda Emmanuel Grégoire

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