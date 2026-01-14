Canottaggio Rossano Galtarossa si candida alla presidenza della Federazione

Rossano Galtarossa, noto campione di canottaggio e figura di spicco dello sport italiano, ha ufficialmente annunciato la sua candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Canottaggio. Con un’esperienza consolidata e un impegno pluriennale nel settore, Galtarossa intende contribuire allo sviluppo e alla crescita del movimento nel prossimo triennio. La sua candidatura rappresenta un passo importante per il futuro della federazione e del canottaggio in Italia.

Ora è ufficiale. Rossano Galtarossa, figura storica del canottaggio italiano e tra gli sportivi padovani più noti a livello globale, ha annunciato la propria candidatura per la presidenza della Federazione Italiana Canottaggio per il prossimo triennio. Nel suo messaggio pubblico sui social.

