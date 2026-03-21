rossano galtarossa nuovo presidente della federcanottaggio

Rossano Galtarossa è stato scelto come nuovo presidente della Federazione italiana Canottaggio. La nomina è avvenuta durante un'assemblea ufficiale con la partecipazione di rappresentanti regionali e tecnici. Galtarossa, ex atleta olimpico, assume l’incarico dopo aver ricoperto diverse funzioni all’interno del settore. La sua elezione segna un cambiamento nella leadership dell’organizzazione sportiva.

ROMA - Rossano Galtarossa è stato eletto alla guida della Federazione italiana Canottaggio. Nelle elezioni che si sono svolte al salone d'onore del Coni, l'ex olimpionico azzurro (un oro, un argento e due bronzi a cinque cerchi nel suo palmares) ha ricevuto l'85% di voti (pari a 224 preferenze), battendo gli altri due candidati, Marco Dodero e Renato Alberti. Il dirigente padovano - già consigliere federale - succede a Davide Tizzano, scomparso lo scorso 29 dicembre 2025 e ricordato con un minuto di silenzio all'inizio dell'assemblea elettiva. "La Federazione riparte dal programma che avevamo presentato un anno e mezzo fa all'assemblea di Pisa con Davide Tizzano al timone della squadra" ha detto all'Italpress il nuovo presidente della Federcanottaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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