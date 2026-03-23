Bologna lo spoglio e i risultati del referendum in diretta | In Emilia-Romagna avanti il No

L'Emilia-Romagna si conferma la regione dove si è votato di più al referendum: la partecipazione è stata del 66,7%, quasi otto punti in più rispetto alla media nazionale del 58,9%. È di poco sopra alla Toscana, che ha registrato un'affluenza intorno al 66,3%. Il dato emiliano-romagnolo fa segnare 20 punti percentuali in più rispetto alle regionali di un anno e mezzo fa, quando l'affluenza finale fu del 46,4%. Le province in cui si è votato di più sono Bologna, con oltre il 70% di partecipazione degli elettori, seguita da Modena (67%), Reggio Emilia (66,9%), Ravenna (66,5%), Forlì-Cesena al 66%. Maglia `nera´ a Piacenza, che sfiora comunque il 63%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Con 21.477 sezioni già scrutinate su 61.533 il No è avanti al 54,43%. Il sì, al momento, si ferma al 45,57%. Per Youtrend il No ha vinto. L’Emilia-Romagna si conferma la regione dove si è votato di più al referendum: la partecipazione è stata del 66,7%, quasi o facebook

Voglio ringraziare di cuore Emilia Romagna e Toscana che, se ho capito bene, hanno segnato un'affluenza attorno al 70%. Se vinciamo è merito loro soprattutto. IO HO VOTATO NO x.com