Lancia pensa in grande | Europeo Rally 2026 e Trofeo anche con le Rally6

Lancia punta forte sui rally del futuro. La casa torinese ha annunciato i programmi per il 2026, con l’obiettivo di partecipare sia all’European Rally Championship che a trofei nazionali. Tra i piloti in evidenza ci sono Mabellini e Lenzi, pronti a scendere in pista con la Yamaha Ypsilon Rally2 nell’Erc, mentre Pesavento e Dei Ceci gareggeranno con le Rally4. In Italia, invece, arrivano le Rally6, che saranno protagoniste del nuovo Trofeo dedicato. La casa si prepara a un anno ricco di sfide e novità.

Lancia annuncia i programmi 2026 nell’Europeo Rally e nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Così come l’edizione 2025 di Racing Meeting ha tenuto a battesimo i dettagli del Trofeo Lancia per la stagione passata, Racing Meeting 2026 ha fatto lo stesso con un’altra serie di importanti avvenimenti per la stagione agonistica pronta a sbocciare. Alla manifestazione ideata, creata e plasmata da Miki Biasion, due volte campione del mondo Rally, Roberta Zerbi - Ceo Lancia - si è detta privilegiata di accompagnare Lancia in questa avventura, con l’intento di trasferire il piacere di guida alle generazioni future. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lancia pensa in grande: Europeo Rally 2026 e Trofeo anche con le Rally6 Approfondimenti su European Rally 2026 Lancia annuncia i piani per il 2026: ritorno in ERC con Mabellini e lancio del Trofeo Lancia Rally Lancia annuncia i suoi piani per il 2026. Statistica a scuola: Eurostat lancia le nuove risorse didattiche e il concorso europeo 2026. Ecco tutte le informazioni Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. LANCIA RETURNS TO WRC2 WITH RALLY2 HF IN 2026 | Lancia is back. The iconic brand will debut Ultime notizie su European Rally 2026 Argomenti discussi: Progettare un loft nel cuore di Città Studi, a Milano; Napoli, Conte pensa in grande nonostante l’emergenza: testa alla rimonta e Champions da blindare; Vannacci Zaia | Ha capito di essere un corpo estraneo nella Lega Stefani | Nulla salus extra ecclesiam non c' è salvezza fuori dalla Chiesa. Vannacci lancia Futuro nazionale e pensa già in grande: Io al 2%? Voglio il 6, il 10, il 20. Zaia? Non è il mio benchmarkParla Roberto Vannacci, europarlamentare e vicesegretario della Lega, dopo aver depositato il nuovo simbolo di Futuro Nazionale ... affaritaliani.it Chivu pensa in grande e lancia l'Inter. Oggi la sfida all'Union Saint GilloiseBlasone e ambizione. Se vincere aiuta a vincere, l’Inter non si vuole fermare nemmeno a Bruxelles. I nerazzurri affrontano l’Union Saint Gilloise nel terzo match della League Phase di Champions League ... tuttomercatoweb.com Andrea Mabellini e Viriginia Lenzi saranno tra i protagonisti del Campionato Europeo Rally ERC anche quest'anno, con la Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 di Lancia Corse. facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.