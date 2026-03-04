Editoria Gedi ha venduto ‘La Stampa’ a Sae

Il Gruppo Gedi ha firmato un accordo preliminare per vendere il quotidiano La Stampa al Gruppo Sae. La notizia è stata comunicata il 4 marzo 2026 e riguarda la conclusione di un'operazione di cessione tra le due aziende. La trattativa è ufficialmente avviata e il passaggio di proprietà è in fase di definizione.

Torino, 4 marzo 2026 - Il Gruppo Gedi e il Gruppo Sae comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione a quest'ultimo del quotidiano La Stampa. La cessione - spiega una nota di Gedi - comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione. L'acquisizione avverrà attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal Gruppo Sae, nel quale si prevede anche l'ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest. "L'esperienza maturata dal Gruppo SAE, che opera...