Giustizia Salvini Riforma possibile grazie alla stabilità del governo

Matteo Salvini si mostra soddisfatto dopo l’approvazione di una riforma sulla giustizia. In un'intervista, il leader della Lega sottolinea che il cambiamento è possibile grazie alla stabilità del governo. Dice che questa maggioranza, solida e compatta, sta lavorando per mantenere gli impegni presi da tempo, segnando un passo importante dopo anni di attese.

ROMA (ITALPRESS) – “Sono orgoglioso perchè se arriviamo a uno snodo atteso da decenni sulla giustizia è perchè in questi tre anni e mezzo di governo c'è stata una maggioranza seria, compatta, stabile, che sta facendo di tutto per mantenere gli impegni presi”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera sul referendum sulla giustizia. “La riforma della giustizia era nel programma elettorale e la lealtà, l'onore, il mantenimento della parola data, il rispetto dell'elettore e del cittadino sono merce che ha un certo valore”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse opinioni, tra cui quella di Landini, che ha espresso preoccupazione riguardo alla riforma proposta dal governo.

