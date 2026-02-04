Giustizia Salvini Riforma possibile grazie alla stabilità del governo

Matteo Salvini si mostra soddisfatto dopo l’approvazione di una riforma sulla giustizia. In un'intervista, il leader della Lega sottolinea che il cambiamento è possibile grazie alla stabilità del governo. Dice che questa maggioranza, solida e compatta, sta lavorando per mantenere gli impegni presi da tempo, segnando un passo importante dopo anni di attese.

ROMA (ITALPRESS) – “Sono orgoglioso perchè se arriviamo a uno snodo atteso da decenni sulla giustizia è perchè in questi tre anni e mezzo di governo c'è stata una maggioranza seria, compatta, stabile, che sta facendo di tutto per mantenere gli impegni presi”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera sul referendum sulla giustizia. “La riforma della giustizia era nel programma elettorale e la lealtà, l'onore, il mantenimento della parola data, il rispetto dell'elettore e del cittadino sono merce che ha un certo valore”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La riforma della giustizia: una scelta di civiltàFacciamo subito chiarezza: la riforma non interviene sul primo comma dell'articolo 104 Cost. che garantisce l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. Una delle tante fake ... ilmattino.it

