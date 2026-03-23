Ecco come l' intelligenza artificiale sta portando il tennis nel futuro

Tennis e intelligenza artificiale. La coppia ha un futuro roseo, almeno da quanto si è potuto apprezzare nei primi esperimenti svolti in Billie Jean King Cup dove già nelle ultime finali, Itf ha introdotto il sistema Match Insights, un’applicazione di analisi AI in tempo reale. La piattaforma di Valorem Reply acquisisce ed elabora in tempo reale dati provenienti da telecamere ad alta velocità e dai sistemi di campo, fornendo analisi immediatamente utilizzabili che consentono ad allenatori e giocatrici di prendere decisioni tattiche durante il match. Insomma, una svolta che proietta il tennis nel futuro con cui abbiamo chiacchierato con Richard Acreman e Ryan McCamy, rispettivamente partner e Senior Manager di Valorem Reply. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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