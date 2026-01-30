La nuova frontiera dell’intelligenza artificiale | come QAI sta rivoluzionando il futuro dei dispositivi smart

Apple ha annunciato di aver acquisito Q.AI, startup israeliana che lavora sull’intelligenza artificiale per migliorare il modo in cui gli utenti interagiscono con i dispositivi. La società di Cupertino punta a integrare questa tecnologia nei suoi prodotti, rendendo le interazioni più naturali e veloci. Per ora, non ci sono dettagli su come e quando verranno implementate le novità, ma l’acquisizione mostra l’interesse di Apple a restare all’avanguardia nel settore dell’AI.

Apple ha acquisito Q.AI, una società israeliana specializzata in intelligenza artificiale per l’interazione non verbale con i dispositivi. Il colosso di Cupertino ha registrato il brevetto US20250095651A1, che descrive un sistema in grado di interpretare micro-movimenti del volto umano, come leggeri contrazioni muscolari intorno agli occhi o alle labbra, senza bisogno di parole o gesti evidenti. Questa tecnologia, sviluppata da Q.AI, si basa su sensori visivi integrati in dispositivi indossabili o smartwear, che rilevano segnali fisiologici impercettibili e li traducono in comandi digitali. L’elaborazione avviene in tempo reale e in locale, senza inviare dati al cloud, garantendo privacy e sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

