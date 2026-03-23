Eccellenza Un punto per la Comacchiese sul campo di Conselice

Da sport.quotidiano.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanpaimola 0 Comacchiese 0 SANPAIMOLA: Cortesi, Guidi, Fusari, Ferretti, Alberani, Landini, Turrini, Montuschi, Zannoni (42’ st Pelliconi), Bugani, Filippi (37’ st Giovannini). A disposizione: Wangue, El Abbassi, Bassi, El Ghazali, Minardi, Fabbri, Correnti. All.: Gallamini. COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini, Succi, Temporin, Sylla, Taroni, Fiorini, Montanari (25’ st Riberti), Centonze. A disposizione: Simoni, Ferretti, Fregnani, Bakalets, Ravaglia, Grigatti, Felloni, Mancini. All.: Candeloro. Arbitro: Giorgini di Cesena. Note: ammoniti: Fusari (S), Succi (C), Temporin (C), Taroni (C). LA COMACCHIESE porta a casa un punto dal campo del Sanpaimola al termine di uno 0-0 tutt’altro che privo di emozioni, soprattutto nella prima frazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

eccellenza un punto per la comacchiese sul campo di conselice
© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Un punto per la Comacchiese sul campo di Conselice

Articoli correlati

Pareggio a reti bianche: Il Futball Cava Ronco strappa un punto sul campo della ComacchieseFinisce senza reti la trasferta del Futball Cava Ronco sul campo della Comacchiese.

La Comacchiese non passa. Un punto al ’Raibosola’, in campo vince l’equilibriocomacchiese 0 futball cava ronco 0 COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini (85’ Montanari), Succi, Temporin, Sylla, Taroni, Brito, Mancini, El...

Altri aggiornamenti su Eccellenza Un punto per la Comacchiese...

Temi più discussi: ECCELLENZA. Il Montegranaro guadagna un punto a Montefano; Calcio, Eccellenza: buona domenica per la Brianza, stona solo Giussano; Eccellenza girone b Ventinovesima giornata 15/03/2026; Eccellenza, il punto sulle galluresi.

eccellenza un punto perEccellenza - Girone A Castelnuovo, un punto preziosoFucecchio 1 Castelnuovo 1 FUCECCHIO: Del Bino, Iommazzo, Arapi, Lecceti, Malanchi, Goretti, Pieri (73’ Fanara), Cristodaro (73’ Sgherri), Agostini (80’ Fiorini), ... msn.com

Premio Eccellenza al prefetto Aprea: Punto di riferimento per la comunitàIn occasione della conclusione del mandato del prefetto di Massa Carrara, Guido Aprea, la presidente dell’associazione ’La Rivincita’, avvocato Carmela Federico, ha voluto tributare un sentito ... lanazione.it

Trova facilmente notizie e video collegati.