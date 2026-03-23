Eccellenza Un punto per la Comacchiese sul campo di Conselice
Sanpaimola 0 Comacchiese 0 SANPAIMOLA: Cortesi, Guidi, Fusari, Ferretti, Alberani, Landini, Turrini, Montuschi, Zannoni (42’ st Pelliconi), Bugani, Filippi (37’ st Giovannini). A disposizione: Wangue, El Abbassi, Bassi, El Ghazali, Minardi, Fabbri, Correnti. All.: Gallamini. COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini, Succi, Temporin, Sylla, Taroni, Fiorini, Montanari (25’ st Riberti), Centonze. A disposizione: Simoni, Ferretti, Fregnani, Bakalets, Ravaglia, Grigatti, Felloni, Mancini. All.: Candeloro. Arbitro: Giorgini di Cesena. Note: ammoniti: Fusari (S), Succi (C), Temporin (C), Taroni (C). LA COMACCHIESE porta a casa un punto dal campo del Sanpaimola al termine di uno 0-0 tutt’altro che privo di emozioni, soprattutto nella prima frazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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