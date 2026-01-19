La Comacchiese non passa Un punto al ’Raibosola’ in campo vince l’equilibrio

La partita tra Comacchiese e Futball Cava Ronco termina con un risultato di 0-0. Un match equilibrato in cui entrambe le squadre hanno mostrato attenzione in difesa e poche occasioni da rete. La Comacchiese mantiene così il suo punto, confermando l’importanza di un gioco organizzato e compatto. La sfida si è svolta su campi equilibrati, con entrambe le formazioni impegnate a controllare il ritmo e a limitare le opportunità avversarie.

comacchiese 0 futball cava ronco 0 COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini (85' Montanari), Succi, Temporin, Sylla, Taroni, Brito, Mancini, El Shazly (80' Riberti). A disp.: Simoni, Grigatti, Bakalets, Ravaglia, Fiorini, Felloni, Centonze. Allenatore: Candeloro. CAVA RONCO: Carroli, Bergamaschi, Lambertini, Stucchi, Garavaini (70' Franchini), Casadei Jacopo (70' Salomone), Mantovani (60' Magnani), Raggi, Pascucci, Guiebre (88' Sango), Eleonori. A disp.: Alpi, Ferrara, Casadei Mattia, Delvecchio, Farabegoli. Allenatore: Mordini. Arbitro: signora Marina Utili, sez. Faenza. Note: ammoniti Casadei e Taroni.

Nel match tra Comacchiese e Castenaso, la squadra locale conquista tre punti grazie a una tripletta di Sylla. La partita si è conclusa con il punteggio di 5-4 per la Comacchiese, con gol di Campi, Centonze, Ferri, Gordini, Minieri, Temporin, Sylla, Taroni, Farinelli, Mancini ed El Shazly. Un risultato che evidenzia un incontro combattuto e ricco di emozioni, fondamentale per la classifica della squadra di casa. Pareggio a reti bianche: Il Futball Cava Ronco strappa un punto sul campo della Comacchiese

Il match tra Comacchiese e Futball Cava Ronco si conclude con un pareggio a reti bianche. La trasferta della squadra ospite si caratterizza per un avvio vivace, senza però segnature fino al termine dell'incontro. Fin dalle prime fasi, entrambe le squadre hanno mostrato attenzione in fase difensiva, mantenendo invariato il punteggio e portando a casa un punto ciascuna.

