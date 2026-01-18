Pareggio a reti bianche | Il Futball Cava Ronco strappa un punto sul campo della Comacchiese

Il match tra Comacchiese e Futball Cava Ronco si conclude con un pareggio a reti bianche. La trasferta della squadra ospite si caratterizza per un avvio vivace, senza però segnature fino al termine dell'incontro. Fin dalle prime fasi, entrambe le squadre hanno mostrato attenzione in fase difensiva, mantenendo invariato il punteggio e portando a casa un punto ciascuna.

Finisce senza reti la trasferta del Futball Cava Ronco sul campo della Comacchiese. Dopo appena un minuto di gioco, Brito Dos Santos svetta di testa sugli sviluppi di un’azione offensiva, ma la sua incornata termina sopra la traversa.I padroni di casa continuano a spingere e al 9’ J. Casadei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Il Futball Cava Ronco strappa un punto su un campo difficile: 1-1 in rimonta

Il Futball Cava Ronco Forlì conquista un punto prezioso in trasferta, affrontando un campo difficile. La partita, intensa e combattuta, si conclude con un risultato di 1-1, grazie a una rimonta che testimonia la determinazione della squadra. Un risultato che rafforza la posizione in classifica, dimostrando carattere e tenacia.

