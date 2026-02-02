Eccellenza - Girone A | il punto Castelnuovo maledizione infortuni

Sabato, nel derby tra Lucchese e Castelnuovo, la fortuna ha sorriso ai primi, lasciando i secondi con un amaro in bocca. Gli elogi sono andati ai rossoneri, mentre i gialloblu hanno dovuto fare i conti con una serie di infortuni che continuano a pesare sul loro cammino. La partita si è conclusa con la differenza di fortuna evidente e i problemi fisici che affliggono il Castelnuovo, ancora in cerca di stabilità.

Relativamente al derby di sabato, la differenza tra Lucchese e Castelnuovo è stata che la buona sorte ha baciato i rossoneri, mentre gli elogi sono andati tutti ai gialloblu, a cominciare da quelli degli avversari, con l’allenatore Sergio Pirozzi in testa. A fine gara, il presidente Alessandro Vichi aveva commentato in modo lapidario: "Un pareggio sarebbe stato il risultato che più specchiava l’andamento della gara, ma, di fronte a un gol-capolavoro come quello di Riad, tanto di cappello". Nell’ambiente gialloblu, da una parte la soddisfazione di aver tenuto testa alla Lucchese ed aver prevalso, da una prima impressione, non essendoci il riscontro cronometrico, nel possesso palla; ma un punto sarebbe stato strameritato per dare ossigeno alla classifica che, dopo nove giornate senza vittorie, comincia ad impallidire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A»: il punto. Castelnuovo, maledizione infortuni Approfondimenti su Castelnuovo GironeA Eccellenza - Girone "A»: il punto. Nelli: "Castelnuovo, prima parte buona» Il Castelnuovo conclude l’andata del campionato fuori dalla zona play-off, posizione che aveva occupato per diverse settimane tra il terzo e il quinto posto. Eccellenza - Girone "A». Nardi regala un punto d’oro al Castelnuovo Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Castelnuovo GironeA Argomenti discussi: Eccellenza girone A, il calendario del weekend; Eccellenza Girone C, il Pianico cala il poker in casa. Sconfitto il Cellatica: gli highlights dell'incontro (VIDEO); Eccellenza Girone A Ventesima giornata 25/01/2026; Campionato di Eccellenza – Girone A – Risultati, classifica e prossimo turno. ECCELLENZA: Il Magenta vola verso i playoffMAGENTA - La domenica ridisegna la zona playoff nel Girone A di Eccellenza e porta con sé una notizia pesante: il Magenta vince con autorità e centra ... sportlegnano.it Eccellenza: nelle prossime ore la sceltaMONTE SAN SAVINOL’avventura di Giacomo Chini sulla panchina della Sansovino è terminata poche ore dopo il triplice fischio della sconfitta patita dagli arancioblù sul campo della Castiglionese. A pesa ... lanazione.it U.F.M - TAMAI Eccellenza-Girone Unico 22ª Giornata 01.02.2026 Risultato finale: 1-0 Telecronaca: Cameraman: RINO GATTEL Highlights U.F.M - TAMAI - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.