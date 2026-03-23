Tempo di lettura: 2 minuti Molti pini risultano completamente disseccati o morti in piedi, altri mostrano chiari sintomi di deperimento: chiome rade, ingiallimenti, rami secchi e tronchi inclinati. Una situazione resa ancora più critica dalla diffusione della cosiddetta cocciniglia tartaruga del pino, un insetto che negli ultimi anni sta colpendo duramente le pinete italiane. È quanto emerge dalla perizia tecnica in seguito alla quale il Comune di Eboli ha emanato a firma del Sindaco Mario Conte un’ordinanza contingibile e urgente, per la messa in sicurezza della fascia pinetata di Campolongo. La perizia parla di un rischio elevato di cedimenti improvvisi, con potenziale pericolo per persone, veicoli e strutture vicine, oltre a un aumento della vulnerabilità agli incendi boschivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Eboli, pini malati: sono 260 gli abbattimenti a Campolongo

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