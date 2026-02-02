A Miami si corre l’E-Prix di Formula E del 2026. Sam Bird si prende la vittoria, ma è stato un weekend difficile per molti. Cassidy, che era in testa alla classifica, non è riuscito a stare al passo e ha finito doppiato. Evans, invece, ha dominato la gara con una prestazione impeccabile, mentre Müller e Wehrlein si sono dovuti accontentare rispettivamente del secondo e terzo posto. La corsa si è accesa fin dalle prime curve, con sorpassi e sorprese fino all’ultimo giro.

Il neozelandese Mitch Evans aveva zero punti in classifica alla vigilia dell’atteso E-prix di Miami dello scorso sabato, terza tappa della stagione 12 della Formula E. E lo stesso si poteva dire del suo compagno di colori Felix da Costa, circostanza che aveva clamorosamente affossato Jaguar in fondo alle classifiche di team e costruttori. Erano quindi in molti ad attendere lo squadrone britannico al varco al Miami International Autodrome (con un layout sensibilmente accorciato rispetto alla Formula 1) ed Evans ha risposto da campione, sfornando una delle sue migliori prestazioni in carriera per inanellare una sontuosa vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E-Prix Miami 2026, le pagelle: Evans impeccabile, Cassidy invisibile

Approfondimenti su E Prix Miami 2026

Evans torna alla vittoria nel terzo round della Formula E a Miami.

Il campionato di Formula E torna negli Stati Uniti, questa volta a Miami.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su E Prix Miami 2026

Argomenti discussi: E-Prix Miami 2026: le info sul circuito e dove vedere la gara in Tv e in streaming; Anteprima Formula E E-Prix Miami 2026: orari tv, meteo, circuito; E-Prix Miami 2025/2026: le dirette TV e streaming | FP - News - Formula E; Formula E | Orari E-Prix Miami 2026: quando e dove vederlo.

E-Prix Miami 2026, le pagelle: Evans impeccabile, Cassidy invisibileL'asso della Jaguar firma una gara perfetta in Florida staccando le Porsche degli ottimi Müller e Wehrlein; giornata da dimenticare per Cassidy, doppiato, ma ancora leader della classifica ... gazzetta.it

Formula E a Miami 2026, Evans vince la gara, risultati e classificheFormula E a Miami 2026, Evans vince la gara al Miami International Autodrome: sintesi e classifiche del weekend americano. newsauto.it

Caos, pioggia e strategia all’E-Prix di Miami di Formula E. Mitch Evans firma una rimonta perfetta partendo dalla nona posizione e conquista la vittoria con Jaguar, davanti alle Porsche di Müller e Wehrlein. Un successo storico per il neozelandese, che raggiun - facebook.com facebook

Le classifiche di #FormulaE dopo il #MiamiEPrix x.com