Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori. Nella mattina di lunedì 23 marzo è nato il piccolo Gabriel, il loro primo figlio. L’annuncio è arrivato direttamente sui social, dove la coppia ha condiviso le prime immagini del neonato con i fan. Grande emozione per Alex Belli e Delia Duran che sono ufficialmente diventati mamma e papà. Il piccolo Gabriel è nato lunedì 23 marzo alle ore 9:53 presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Solo poche ore prima del parto, Delia Duran aveva pubblicato alcune immagini dell’ultimo periodo di gravidanza. I due hanno raccontato ai fan ogni fase di questo percorso, spesso anche con ironia e leggerezza. Negli ultimi giorni prima della nascita, infatti, Alex Belli aveva condiviso alcuni video divertenti in cui si mostrava mentre montava il passeggino o si preparava simbolicamente al ruolo di papà. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - È nato il figlio di Alex Belli e Delia Duran: l’annuncio sui social emoziona i fan

Articoli correlati

Leggi anche: Alex Belli e Delia Duran genitori, è nato il loro primo figlio Gabriel

Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori: è nato GabrielE' nato Gabriel, il figlio di Delia Duran e Alex Belli: la coppia celebra la nascita del primo figlio con un post dolcissimo L'articoloAlex Belli e...

Aggiornamenti e notizie su Alex Belli

Temi più discussi: Paulo Dybala, il primo scatto social con la figlia: Amor de papa; Delia Duran e Alex Belli presto genitori: baby shower da sogno per il piccolo Gabriel; Delia Duran e Alex Belli mostrano il pancione: conto alla rovescia per la nascita del piccolo Gabriel; Delia Duran futura mamma, mostra la cameretta del piccolo Gabriel: il tema, il lettino e la culla per il co-sleeping.

Alex Belli e Delia Duran genitori, è nato il loro primo figlio GabrielAlex Belli e Delia Duran sono diventati genitori. Nella mattina di lunedì 23 marzo è nato il piccolo Gabriel, il loro primogenito, come hanno annunciato ... fanpage.it

Delia Duran e Alex Belli sono diventati genitori: annuncio, reazioni e il nome dato al figlioL'attore Alex Belli e la modella Delia Duran sono diventati padre e madre per la prima volta: l'annuncio e i dettagli del parto ... gossipetv.com

Auguri ad Alex Belli e Delia Duran #AlexBelli #deliaduran #fblifestyle #GrandeFratello Alex Belli facebook