E' nato Gabriel, il figlio di Delia Duran e Alex Belli: la coppia celebra la nascita del primo figlio con un post dolcissimo Si festeggia in casa Belli: è natoGabriel. Dopo tanta attesaDelia Duran ha partorito il suo primo figlioe insieme ad Alex Belli ha coronato il sogno di diventare genitore. I due spesso hanno raccontato le difficoltà che hanno affrontato nel concepire un figlio ed hanno provato anche con i percorsi di procreazione medicalmente assistita. Dopo diversi anni, finalmente,Delia è rimasta incinta ed oggi ha dato alla luce Gabriel. Lo scorso 2 novembre la coppia aveva annunciato a Verissimo la gravidanzae poi successivamente ha fatto il gender reveal dove è stato annunciato che presto sarebbe nato un maschietto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori: è nato Gabriel

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