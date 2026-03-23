Alex Belli e Delia Duran genitori è nato il loro primo figlio Gabriel

Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori. Nella mattina di lunedì 23 marzo è nato il piccolo Gabriel, il loro primogenito, come hanno annunciato pubblicando alcuni scatti su Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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