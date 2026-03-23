È nato! Alex Belli e Delia Duran genitori | il nome del primo figlio vip scatenati dopo l’annuncio

Delia Duran e Alex Belli hanno finalmente coronato uno dei desideri più importanti della loro vita insieme. Nel primo pomeriggio di lunedì 23 marzo 2026, la coppia ha scelto Instagram per condividere con il pubblico una notizia attesa e carica di emozione: è nato il loro primo figlio. Un annuncio arrivato con grande delicatezza, accompagnato da alcuni scatti del neonato in cui però i due hanno preferito non mostrare il volto del bambino, lasciando spazio soltanto a dettagli tenerissimi, come le sue manine. A rendere ancora più speciale il messaggio è stata la frase scelta dai neo genitori, semplice ma diretta: “È nato il piccolo Gabriel”.... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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