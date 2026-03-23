È morto all’età di 88 anni l’ex primo ministro francese, Lionel Jospin. Un politico che «attraverso il suo rigore, il suo coraggio e il suo ideale di progresso», così scrive il presidente della Repubblica francese, «incarnava un’alta idea della Repubblica». L’impatto di Lionel Jospin nella politica francese. La vita politica di Lionel Jospin è stata costellata da eventi che, fino alla fine, gli hanno permesso di mantenere un’alta considerazione pubblica. Tra il 1981 e il 1997 fu segretario del Partito Socialista e successivamente, tra il 1997 e il 2002, divenne primo ministro della Francia. Ricordato in quegli anni per essere stato il primo ministro della terza «coabitazione». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È morto Lionel Jospin, l’ex primo ministro che «incarnava un’alta idea della Repubblica»

Articoli correlati

Leggi anche: Francia, morto Lionel Jospin: l’ex premier socialista della coabitazione con Chirac

Francia in lutto, morto Lionel Jospin: protagonista della coabitazione e della sinistra riformistaÈ morto a 88 anni Lionel Jospin, ex primo ministro e figura centrale della politica francese tra gli anni Novanta e Duemila.

Approfondimenti e contenuti su Lionel Jospin

Temi più discussi: Francia, morto ex premier Lionel Jospin; Francia, morto ex premier Lionel Jospin; MORTO LIONEL JOSPIN EX PREMIER FRANCESE; Flag football: i campioni Nfl ko con la nazionale Usa. Ma Brady a 48 anni dà ancora spettacolo.

Lionel Jospin morto a 88 anni, addio all’ex premier franceseFigura centrale del Partito Socialista francese, è stato primo ministro tra il 1997 e il 2002 durante la coabitazione con Jacques Chirac ... ilsole24ore.com

Francia, è morto l'ex premier Lionel Jospin: aveva 88 anniL'ex primo ministro francese socialista Lionel Jospin è morto all'età di 88 anni. Capo del governo dal 1997 al 2002, segretario del Partito socialista dal 1981 al 1988 e di nuovo dal 1995 al 1997, Jos ... msn.com

E' morto Lionel Jospin, ex premier francese e figura storica del socialismo. Di @mauro__zanon x.com

Mi addolora la scomparsa di Lionel Jospin, una delle figure più autorevoli della sinistra europea degli ultimi decenni, segretario del Partito Socialista francese e poi Primo Ministro dal 1997 al 2002 alla guida di un'alleanza progressista, la Gauche Plurielle. Il s facebook