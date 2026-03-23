Francia in lutto morto Lionel Jospin | protagonista della coabitazione e della sinistra riformista

È morto a 88 anni Lionel Jospin, ex primo ministro e figura centrale della politica francese tra gli anni Novanta e Duemila. Storico esponente del Partito socialista, guidò il governo dal 1997 al 2002 durante la fase di coabitazione con il presidente di centrodestra Jacques Chirac. Jospin arrivò alla guida dell’esecutivo dopo la vittoria della “sinistra plurale” alle elezioni legislative del 1997. Il suo governo, il più lungo della Quinta Repubblica, è ricordato per importanti riforme sociali, tra cui l’introduzione della settimana lavorativa di 35 ore. Già candidato alle presidenziali del 1995, riuscì ad arrivare al ballottaggio, dove venne sconfitto da Chirac. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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