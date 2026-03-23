L’ex premier francese Lionel Jospin è morto all’età di 88 anni. Esponente socialista, guidò il governo tra il 1997 e il 2002 durante la presidenza del leader di centrodestra Jacques Chirac, in una fase politica definita di “cohabitation”, cioè quando capo dello Stato e primo ministro appartengono a schieramenti diversi. Già candidato alle presidenziali del 1995, Jospin ottenne un risultato significativo al primo turno, ma fu sconfitto al ballottaggio da Chirac. In seguito, alla guida del Partito socialista, beneficiò del successo della “Gauche plurielle” alle legislative del 1997, che gli consentì di assumere l’incarico di primo ministro, dando avvio alla terza esperienza di coabitazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Francia, morto Lionel Jospin: l’ex premier socialista della coabitazione con Chirac

Articoli correlati

Leggi anche: E’ morto l’ex premier francese Lionel Jospin: aveva 88 anni

Leggi anche: Francia, morto ex premier Jospin: aveva 88 anni

Una raccolta di contenuti su Lionel Jospin

Argomenti discussi: Car sharing, ecco perché l’Italia ha ingranato la retromarcia.

Francia, morto Lionel Jospin: l’ex premier socialista della coabitazione con ChiracA gennaio si era sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il suo governo resta ancora oggi il più longevo della Quinta Repubblica ... ilgiornale.it

Francia, morto l’ex premier Lionel JospinPersonaggio di spicco della sinistra transalpina per vari decenni, aveva 88 anni - Per due volte si candidò all’Eliseo, senza mai riuscire nell’intento ... rsi.ch