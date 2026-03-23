E’ morto all’età di 88 anni l’ex primo ministro francese Lionel Jospin. Lo ha riferito la famiglia, come riportano i media transalpini. Premier dal 1997 al 2002, durante la presidenza di Jacques Chirac, primo segretario del Partito Socialista dal 1981 al 1988 e nuovamente dal 1995 al 1997, Jospin si candidò senza successo alla presidenza nel 1995 e nel 2002. Lo scorso gennaio aveva annunciato di essersi sottoposto a un “serio intervento chirurgico” senza però rivelarne i dettagli. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - E’ morto l’ex premier francese Lionel Jospin: aveva 88 anni

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