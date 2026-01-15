Lionel Adams è morto cadendo dalla finestra di un palazzo aveva 31 anni | si indaga per omicidio

15 gen 2026

Lionel Adams, calciatore russo di 31 anni, è deceduto dopo essere caduto da una finestra a Mosca. Le autorità stanno conducendo indagini per determinare se si sia trattato di un incidente, di un suicidio o di un omicidio. La scomparsa di Adams suscita attenzione e richiede chiarimenti sulle circostanze della vicenda.

Il calciatore russo Lionel Adams è morto cadendo dalla finestra di un palazzo nella regione di Mosca, aveva 31 anni: si indaga per capire se si tratta di suicidio o di omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

