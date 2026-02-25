Vincenzo Schettini si difende e chiama gli avvocati gli show in classe e gli studenti costretti | Scherzavo Giallo sui 100 video spariti

Mai una segnalazione finora sarebbe stata sollevata contro Vincenzo Schettini per la sua attività di insegnante e influencer anche in classe. È lo stesso youtuber de La Fisica che ci piace a difendersi, dopo la valanga di polemiche che gli continuano a piovere in testa da quando è stato ospite di Gianluca Gazzoli per il podcast Passa dal bsmt. Divulgatore scientifico da ormai 3,4 milioni di follower, Schettini dice all’Ansa che non ci sarebbero mai stati reclami formali nei suoi confronti: «Se io avessi veramente costretto i miei studenti, sarebbe arrivata una lamentela, una segnalazione. A scuola in questi anni non è arrivato su di me mai niente, se non lodi». All’Ufficio scolastico regionale, non risulta al momento pervenuta alcuna segnalazione. 🔗 Leggi su Open.online

