Vincenzo Schettini | Voti in più? Non per i click ma a chi studiava Da 10 anni sotto gli occhi di tutti

Schettini, finito al centro di una bufera mediatica, parla in un'intervista delle critiche a lui mosse per il metodo di insegnamento legato alle lezioni live su Youtube. E su quella frase pronunciata da Gazzoli: "Mi pento e mi dolgo di quel maledetto verbo, perché ho prestato il fianco". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il caso Vincenzo Schettini non deve stupire: avevamo già tutto sotto i nostri occhiIl caso di Vincenzo Schettini non è solo cronaca social, ma lo specchio di una didattica che scivola verso la performance.

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Contenuti e approfondimenti su Vincenzo Schettini

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Vincenzo Schettini, la fisica a teatro: In questo show le due parti di meLa fisica è al centro del palco con Vincenzo Schettini che giovedì 19 marzo (ore 21) sarà al Teatro Europa di Aprilia, protagonista di una coinvolgente lezione show tra esperimenti di fisica, energia, ... latinaoggi.eu

Vincenzo Schettini: chi è il prof di La fisica che ci piace/ Il caso dei voti in cambio di like alle liveIl caso Vincenzo Schettini a Le Iene: chi è il prof/influencer accusato di aver costretto i suoi studenti a seguire le live sul suo canale YouTube Già ospite (non particolarmente apprezzato) di ... ilsussidiario.net

Teatro Europa Aprilia. . Grande successo giovedì 19 marzo 2026 al Teatro Europa di Aprilia di VINCENZO SCHETTINI con a “ La Fisica che ci piace” facebook

Vincenzo Schettini era l’ospite d’onore di Luxottica per la consegna delle borse di studio. x.com