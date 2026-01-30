Mercato Inter allarme Liverpool | i Reds chiedono informazioni per Dumfries Ecco tutti i dettagli

Il Liverpool si è fatto avanti chiedendo notizie su Dumfries. La società inglese ha mostrato interesse per il giocatore dell’Inter e sta valutando se fare un’offerta. La trattativa non è ancora ufficiale, ma le indiscrezioni aumentano e potrebbero portare a sviluppi nelle prossime settimane. L’Inter, nel frattempo, monitora la situazione e valuta le opzioni a sua disposizione.

Inter News 24 Mercato Inter, attenti al Liverpool: i Reds chiedono informazioni sulla situazione di Dumfries. Ecco i dettagli. Il mercato dell’ Inter potrebbe accendersi improvvisamente proprio nelle ultime ore di gennaio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, il Liverpool ha effettuato un sondaggio ufficiale per Denzel Dumfries. I Reds si sono ritrovati costretti a tornare sul mercato a causa del brutto infortunio occorso a Jeremie Frimpong, che lascerà un vuoto sulla fascia destra di Slot. La scelta è ricaduta sull’olandese nerazzurro, profilo che per fisicità e spinta atletica si sposa perfettamente con il calcio della Premier League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, allarme Liverpool: i Reds chiedono informazioni per Dumfries. Ecco tutti i dettagli Approfondimenti su Liverpool Dumfries Liverpool scatenato sul mercato: doppio colpo Reds! L’ultimo è la rivelazione del Mondiale Under 17. I dettagli Il Liverpool continua a rafforzare la rosa con due nuovi acquisti. Mercato Inter, febbre Premier League per Pio Esposito: Pedullà lancia l’allarme da 80 milioni. Tutti i dettagli Il mercato dell'Inter si anima con l'interesse dei club inglesi per Pio Esposito, giovane attaccante nerazzurro. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Liverpool Dumfries Argomenti discussi: Chiesa ko nel riscaldamento di Marsiglia-Liverpool: allarme mercato, come sta, la decisione della Juventus; Simeone verso il forfait per Como-Torino e l'allarme arriva proprio da Baroni; Liverpool annuncio di Slot che non lascia dubbi! Cosa succederà sul mercato a gennaio indizio anche su Chiesa…. Inter, attenta: due top club europei sono pronti a piombare su Bastoni! C’è già una preferenza. Suona l’allarme sul futuro del difensoreInter, attenta: due top club europei sono pronti a piombare su Bastoni! C’è già una preferenza. Suona l’allarme sul futuro del difensore Le sirene del mercato internazionale tornano a suonare con insi ... calcionews24.com Inter, è finita: UFFICIALE la cessione al LiverpoolAnnuncio di calciomercato che spiazza la dirigenza nerazzurra. Nuovo rinforzo per i Reds di Arne Slot ... interlive.it Il centrocampista azzurro potrebbe davvero lasciare l'Inter in questi ultimi giorni di mercato. Sono ore decisive facebook Mercato #Inter, #Marotta chiarisce la linea: "Non siamo in emergenza, se ci saranno delle opportunità le seguiremo" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.