L’assessore alla partecipazione | Pisa è di quelli che la amano al di là della loro provenienza

L’assessore alla partecipazione di Pisa afferma che la città appartiene a chi la vive e la ama, senza distinguo. In un’assemblea pubblica, ha ribadito che il suo lavoro si concentra sull’ascolto e sull’attenzione verso tutti i cittadini, senza fare distinzioni di provenienza. La sua frase lascia chiaro che il senso di comunità supera le differenze e che l’obiettivo è rafforzare il senso di appartenenza tra chi chiama Pisa casa.
di Gabriele Masiero PISA "Ascolto e attenzione sono le parole d'ordine del mio mandato al servizio della comunità e per comunità intendo tutti coloro che abitano a Pisa, ne condividono i valori e amano la città indipendentemente dalle loro origini e provenienza". Così Amanuel Sikera, nuovo assessore alla partecipazione, decentramento amministrativo, rapporti con il cittadino, servizi demografici, semplificazione e tecnologie della pubblica amministrazione, personale, politiche attive del lavoro e rapporti con il terzo settore, che ieri ha fatto visita a La Nazione, sintetizza il suo impegno politico che, aggiunge, "si muoverà nel solco del civismo che mi ha portato prima in consiglio comunale e poi, grazie alla fiducia del sindaco Michele Conti e del gruppo consiliare di Pisa al centro, ora mi ha portato ad assumere nuove responsabilità nella giunta: e lo farò provando a declinare nello stesso modo ciascuna delle deleghe che mi sono state assegnate, a partire da quella del Terzo settore".
