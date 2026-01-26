L’amore autentico si dimostra nelle sfide quotidiane e nelle prove del tempo. La nuova pellicola di Valentina De Amicis,

Dimenticate i cuoricini e le dichiarazioni sdolcinate. Io+Te, il nuovo film di Valentina De Amicis che arriva al cinema il 5 febbraio 2026 in esclusiva nelle sale Uci Cinema, non è il classico film da San Valentino. O meglio, lo è in una versione più vera, più cruda, più vicina a quello che siamo davvero quando amiamo. Perché l’amore – quello autentico, non quello delle commedie romantiche – è complicato, imperfetto, a volte doloroso. E questo film – così come la clip in anteprima esclusiva che vi presentiamo qui sopra, ha il coraggio di raccontarlo senza filtri. Con Matteo Paolillo, l’Edoardo Conte di Mare Fuori, ed Ester Pantano, già vista in Makari e in Oi vita mia di Pio e Amedeo, nei panni dei protagonisti, la pellicola affronta temi che di solito si cerca di non guardare in faccia fino in fondo: la paura di impegnarsi, il desiderio di libertà. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'amore vero è abbastanza per tenere insieme due persone nonostante la vita? La storia di Mia e Leo di "Io + Te" arriva al cinema

