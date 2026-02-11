Angela Di Baldassarre entra nel consiglio scientifico del Cnr

Angela Di Baldassarre entra nel consiglio scientifico del Cnr. La professoressa di Anatomia Umana dell’Università di Chieti è stata nominata membro del nuovo consiglio, confermando il suo ruolo di rilievo nel mondo della ricerca. Di Baldassarre, anche delegata del rettore alla Didattica, porta al Cnr una lunga esperienza nel campo delle scienze dell’invecchiamento. La nomina è stata accolta con soddisfazione, aprendo nuove opportunità di collaborazione tra università e istituti di ricerca pubblici.

Angela Di Baldassarre, professore ordinario di Anatomia Umana presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti, nonché delegata del rettore alla Didattica di Ateneo, è nominata componente il consiglio scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Il provvedimento, firmato dal presidente del Cnr, Andrea Lenzi, riguarda il quadriennio iniziato il 2 febbraio 2026; la professoressa è anche delegata del rettore alla didattica di ateneo.

