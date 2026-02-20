Milano-Cortina firmato protocollo Coni-Conai per sostenibilità eventi sportivi

Il protocollo tra Coni e Conai è stato firmato questa mattina a Milano, con l’obiettivo di promuovere pratiche di riciclo durante gli eventi sportivi. La collaborazione mira a ridurre l’uso di plastica monouso e a sensibilizzare atleti e pubblico sull’importanza del recupero degli imballaggi. Durante la cerimonia, sono stati presentati esempi concreti di installazioni ecologiche previste per le prossime competizioni. La firma segna un passo importante per integrare sostenibilità e sport.

(Adnkronos) – È stato sottoscritto questa mattina un protocollo d'intesa tra Coni e Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) per l'integrazione strutturale della cultura del recupero e del riciclo degli imballaggi nel sistema sportivo nazionale. L'impegno accompagnerà lo sport italiano fino al 31 dicembre 2028. A firmare l'accordo il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il presidente di Conai Ignazio Capuano durante l'evento di presentazione a Casa Italia condotto da Massimo Callegari, giornalista di Sport Mediaset. Con il protocollo "lo sport italiano compie un altro passo concreto verso un modello sempre più sostenibile" ha detto Buonfiglio.