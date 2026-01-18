Maltempo | il vicesindaco di Cefalù chiude per due giorni scuole parchi e impianti sportivi

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il Comune di Cefalù ha disposto la chiusura di scuole, parchi e impianti sportivi per due giorni. La decisione, firmata dal vicesindaco Rosario Lapunzina in assenza del sindaco, riguarda tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche, private e parificate, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

Scuole, giardini pubblici e impianti sportivi chiusi per due giorni. Così ha deciso il Comune di Cefalù con un'ordinanza firmata, in assenza del primo cittadino, dal vicesindaco Rosario Lapunzina con cui ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e parificate.

