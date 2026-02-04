Il mondo del ciclismo piange Andrea Vezzaro, scomparso a soli 45 anni. Pilota appassionato, conosciuto per il suo amore per le bici Pinarello, se ne è andato improvvisamente lasciando tutti senza parole. La notizia ha colpito come un fulmine, creando un silenzio pesante tra amici, colleghi e appassionati. Nessuno si aspettava una perdita così precoce, e ora si cerca di capire cosa sia successo.

Il silenzio che ha accolto la notizia è quello che segue un colpo basso, un’improvvisa interruzione di un respiro che ancora non aveva finito di esprimersi. A 45 anni, Andrea Vezzaro è stato strappato alla vita da una malattia che ha avuto ragione di un uomo che amava il ciclismo non solo come passione, ma come filosofia. Il suo corpo ha ceduto lunedì 2 febbraio, nella tranquilla cittadina di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, dove viveva con la moglie Martina e i due cani che considerava membri della famiglia. La notizia si è diffusa con la lentezza di una pioggia che non vuole fermarsi, come quella che ha coperto il cielo di 7 gradi e venti leggeri da nord-est, proprio nel giorno in cui la comunità ciclistica del Veneto ha perso uno dei suoi volti più autentici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dolore nel mondo del ciclismo: scomparso a 45 anni Andrea Vezzaro, pilota e appassionato di Pinarello

Andrea Vezzaro, prezioso marketing manager di Pinarello, ci ha lasciato a soli 45 anni dopo aver affrontato la malattia come una salita del Tour. Ecco il nostro ricordo #ciclismo #memoria https://www.tuttobiciweb.it/article/1770109131 - facebook.com facebook