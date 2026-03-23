Due donne travolte e uccise in strada a Napoli Fermato il conducente dell' auto

Da feedpress.me 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conducente della Mercedes che ha investito e ucciso ieri notte due donne a Napoli, in corso Garibaldi all’altezza di porta Nolana, è stato immediatamente fermato dagli agenti della Polizia Locale di Napoli. Come da prassi in caso di omicidio stradale, l’uomo è stato accompagnato presso una struttura sanitaria per essere sottoposto ai test tossicologici e alcolemici per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze psicotrope al momento del sinistro. Secondo i primi rilievi della Polizia Locale il 24enne, di nazionalità italiana e residente a Napoli, ha travolto le due donne (probabilmente cittadine ucraine) mentre attraversavano la carreggiata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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