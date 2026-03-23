L’uomo napoletano di 34 anni alla guida della Mercedes che ieri notte in corso Garibaldi a Napoli, all’altezza di porta Nolana, ha investito e ucciso due donne mentre attraversavano la strada, è stato arrestato per omicidio stradale. Era alla guida sotto l’effetto di alcol. Secondo quanto accertato dagli uomini della Polizia Locale dell’Unità Operativa San Lorenzo e dell’Infortunistica Stradale, le due amiche di nazionalità ucraina e di 52 e 57 anni, stavano attraversando corso Garibaldi per dirigersi verso via San Cosmo Fuori Porta Nolana; una volta arrivate al centro della carreggiata, sono state travolte con estrema violenza dall’auto guidata dall’uomo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Due donne travolte e uccise in strada a Napoli. Arrestato il conducente dell'auto, era alla guida sotto l’effetto di alcol

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