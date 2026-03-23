Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono le indagini sul gravissimo incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, domenica 22 marzo, intorno alle ore 19:15, in Corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana. Un uomo è’ stato tratto in arresto per omicidio stradale. La ricostruzione del sinistro Secondo quanto accertato dagli uomini dell’Unità Operativa San Lorenzo e dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale, due donne di nazionalità ucraina stavano attraversando Corso Garibaldi per dirigersi verso via San Cosmo Fuori Porta Nolana. Una volta giunte al centro della carreggiata, sono state travolte con estrema violenza da una auto guidata da un uomo di 34 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Donne investite e uccise a Napoli: arrestato il conducente, era alla guida sotto l’effetto di alcol

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