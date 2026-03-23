Due donne travolte e uccise da un’auto a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto Due donne sono state travolte e uccise da un’auto a Napoli, nella zona di Porta Nolana. Secondo alcune testimonianze, stavano attraversando la strada quando una vettura che procedeva ad alta velocità le ha investite. Le due vittime stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, in una zona scarsamente illuminata, quando è avvenuto l’incidente. La vettura investitrice ha terminato la corsa urtando contro un’altra auto in sosta. Le donne uccise sono entrambe di nazionalità ucraina. Una è morta sul colpo, l’altra poco dopo il ricovero nell’ospedale del Mare. Il conducente Mercedes è stato fermato dalla Polizia locale di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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