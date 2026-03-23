L’uomo di 34 anni che ha travolto e ucciso due donne a Porta Nolana (Napoli) ieri sera è stato arrestato per omicidio stradale. Secondo quanto si apprende, è risultato alla guida sotto l’effetto di alcol. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.15, in corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana. Secondo la ricostruzione della polizia locale, le vittime, due donne di nazionalità ucraina, stavano attraversando la strada in direzione via San Cosmo Fuori Porta Nolana quando sono state investite da un’auto condotta dall’uomo. A seguito del violento impatto, il conducente ha perso il controllo del veicolo, terminando la corsa contro tre auto in sosta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Donne investite e uccise a Napoli, arrestato il conducente: era ubriaco

Articoli correlati

Donne investite e uccise a Napoli: arrestato il conducente, era alla guida sotto l’effetto di alcolTempo di lettura: 2 minutiProseguono le indagini sul gravissimo incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, domenica 22 marzo, intorno alle...

Due donne morte investite a Napoli, fermato il conducente: ubriaco e forse sotto effetto di stupefacentiNella serata di oggi, in un tragico incidente stradale due donne hanno perso la vita a seguito di un violento investimento avvenuto in Corso...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Donne investite

Temi più discussi: Napoli, due donne investite e uccise. Fermato l'automobilista; Napoli, due donne investite e uccise da un’auto al Corso Garibaldi: alla guida 34enne senza patente; Napoli, due donne travolte e uccise da un'auto; Due donne travolte e uccise da un'auto piombata sulle strisce.

Napoli, investite e uccise due donne mentre attraversano la strada: fermato l’automobilistaLe due donne, travolte mentre attraversavano regolarmente la strada a Napoli, sono decedute nonostante i soccorsi: il conducente è stato fermato e sottoposto agli accertamenti mentre proseguono le ind ... notizie.it

Due donne travolte e uccise da un'auto a Napoli. Fermato il conducenteStavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. La vettura sembra procedesse ad alta velocità. L'uomo sottoposto a test per droga e alcol (ANSA) ... ansa.it

È stata una domenica sera tragica a Napoli. Due donne sono state investite da un'auto: una è morta sul colpo, l'altra poco dopo. L'automobilista ha finito la sua corsa schiantandosi su altre vetture parcheggiate. È stato fermato e sottoposto, come da prassi, ai c facebook

Napoli, due donne investite e uccise da un’auto al Corso Garibaldi x.com