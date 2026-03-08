Precipitano tra i rovi mentre cercano asparagi le grida udite dai passanti Coppia salvata dai vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio a Terni, nella zona di San Bartolomeo, una coppia di anziani stava cercando asparagi nei rovi quando è precipitata tra le piante. Le grida della coppia sono state udite dai passanti, che hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarli dall’area e portarli in salvo.

Terni, 7 marzo 2026 – Paura nel tardo pomeriggio nella zona di San Bartolomeo, a Terni, dove una coppia di anziani è rimasta coinvolta in un incidente mentre era alla ricerca di asparagi. Poco dopo le 19 alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Terni è arrivata una richiesta di soccorso da parte dei due anziani, precipitati in un fosso tra i rovi durante la loro uscita. Dopo la caduta, rimasti bloccati nella vegetazione, hanno iniziato a gridare aiuto. Le loro richieste sono state udite da alcuni passanti che si trovavano sulla strada vicina, i quali hanno immediatamente lanciato l’allarme, permettendo l’attivazione dei soccorsi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente sul posto e sono riusciti a individuare e raggiungere la coppia in breve tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Precipitano tra i rovi mentre cercano asparagi, le grida udite dai passanti. Coppia salvata dai vigili del fuoco Finita tra i rovi, nella notte la cagnolina Milly soccorsa e salvata dai vigili del fuoco a CaminiLieto fine dopo l'allarme dei cittadini e le attività di soccorso condotte dai vigili del fuoco di Monasterace, coordinati dal capo squadra Fabio... Mansarda in fiamme ad Assisi, persona salvata dai Vigili del fuocoI Vigili del fuoco di Assisi, con il supporto di una squadra della sede centrale, sono intervenuti nelle prime ore della mattina nel Comune di...